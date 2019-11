Telefoni e Adsl a singhiozzo nell’entroterra savonese. E ora anche la Vodafone va in tilt

Liguria. Non solo telefoni fissi e adsl Ko in alcune zone dell’entroterra, ma i gravi problemi di comunicazione si aggravano alla telefonia cellulare: proprio in queste ore in cui ci sarebbe assoluto bisogno di poter comunicare, in Liguria si è verificato il collasso di quasi tutte le utenze della rete Vodafone.

I problemi si sono verificati a partire dalle 14. Il gestore è interessato a un down sul fronte mobile e su quello della fibra, quindi la rete fissa. E’ possibile effettuare solo chiamate di emergenza, e la situazione non cambia naturalmente per quanto riguarda Internet.

I disservizi interessano anche i clienti Ho, operatore direttamente controllato da Vodafone e che quindi usa la stessa rete.

Da un’analisi del portale Downdetector si evince che i problemi Vodafone sono relativi quasi esclusivamente alla Liguria. Non si esclude che alla base del guasto diffuso ci sia un problema infrastrutturale, viste le numerose frane su tutto il territorio. Secondo le prime informazioni sarebbe saltata una grossa centralina proprio sul territorio savonese.