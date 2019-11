Cisano Sul Neva. Poteva avere di certo conseguenze peggiori l’incidente che si è verificato questa sera, intorno alle 18, a Cisano Sul Neva, nei pressi del cinema Multiplex.

Un uomo di 77 anni, per cause ancora in via di accertamento (a causa dell’urto ha affermato di non ricordarsi nulla dell’accaduto), si è messo alla guida del suo Suv Jaguar, posteggiato nel parcheggio di fronte al Multiplex. Con lui, la moglie, 51 anni.

Ma al momento della partenza, qualcosa è andato storto. L’uomo ha perso il controllo del mezzo che prima ha attraversato, come una “scheggia impazzita”, il parcheggio, quindi la strada (dove fortunatamente non stava passando nessuno in entrambe le direzioni) per poi fermarsi in seguito al violento impatto contro un muretto del Mercatò, situato di fronte al multisala.

Marito e moglie hanno riportato rispettivamente contusioni alla schiena ed un forte dolore allo sterno per la donna, ma entrambi sono rimasti vigili e coscienti.

Soccorsi dai militi della croce bianca di Albenga, intervenuta con due ambulanze, sono stati trasportati, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto anche i carabinieri, la polizia di stato e gli agenti di polizia locale.