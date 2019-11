Superticket under 18, Tosi (M5S): “Iniziativa doverosa, trattandosi di decreto ministeriale”

Provincia. “L’abolizione del superticket di 10 euro per gli under 18 è oggi possibile grazie alla lungimiranza dell’ex Ministro M5S alla Salute Giulia Grillo”. Così, in una nota, il consigliere regionale pentastellato Fabio Tosi.

Continua il consigliere: “Il 12 febbraio 2019, di concerto con il Ministro dell’economia, l’ex ministro della Salute aveva previsto per l’anno 2019 per la Regione Liguria la somma di 1 milione e 455.203 euro, la cui erogazione è subordinata alla concreta approvazione da parte delle Regioni di misure volte a ridurre l’onore della quota fissa sulle categorie ‘vulnerabili’, comunque nei limiti dell’importo attribuito a ciascuna Regione secondo il citato decreto”.

“La Giunta dunque non ha fatto nulla di ‘straordinario’: ha semplicemente approvato quanto era suo dovere approvare, nel solco delle politiche governative nazionali adottate a sostegno delle famiglie”. Così, il consigliere regionale Fabio Tosi commentando la nota odierna della Giunta” conclude Tosi.