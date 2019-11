Supermercati nel savonese: ecco il più conveniente secondo i dati di Altroconsumo

Provincia. Altroconsumo, durante il mese di maggio 2019, ha condotto un’interessante ricerca che riguarda anche la provincia savonese. E in questo ultimo mese di ottobre ha reso pubblici i dati e i risultati raccolti.

E’ possibile risparmiare sulla spesa? Quale supermercato è più economico? Queste sono solo alcune delle domande a cui molti italiani vorrebbero delle risposte oneste. E proprio nel numero 340 del mese di ottobre, l’associazione italiana dei consumatori Altroconsumo ha stilato una classifica indicando i supermercati, gli ipermercati e i discount più economici nei capoluoghi e nelle province più popolose di ogni regione italiana.

In questa inchiesta sono stati analizzati 1063 punti vendita, 204 ipermercati, 544 supermercati e 315 discount, selezionando “115 categorie di prodotti, che rappresentano i consumi delle famiglie secondo le stime Istat: acqua in bottiglia, vino, detergenti, creme per il corpo, biscotti, caffè, latte, farina…”. In totale i prezzi rilevati sono stati più di un milione, in base alla spesa mista, ai prodotti di marca, ai prodotti a marchio commerciale e ai prodotti più economici.

I dati registrati per capoluogo e città principali sono classificati in merito al grado di economicità, in rapporto all’indice 100, che corrisponde al supermercato più economico in assoluto (su scala nazionale).

Per quanto riguarda la nostra città di provincia, la classifica savonese vede primeggiare l’Ipercoop (Il Gabbiano di corso Ricci), con un indice pari a 113, ovvero con un rincaro del 13% rispetto al supermercato in assoluto più economico. Il secondo posto è stato assegnato al Mercatò di via Nizza, con un valore di 114 (con prodotti il 14% più cari rispetto al supermercato più economico su media nazionale); il terzo alla Coop di Finale Ligure in via Dante Alighieri (120). A seguire, quarto posto per Conad Superstore de Le Officine in via Stalingrado, con indice 122 e quinto posto per Carrefour Market in via sa Giovanni Bosco (128).

In totale, il risparmio massimo nella provincia di Savona è di 830 euro.

Su media nazionale, per la spesa mista, che include prevalentemente prodotti di marca, ma anche a marchio commerciale e i più economici, la catena più conveniente secondo i dati di Altroconsumo è Famila Superstore (indice 100); per la spesa con prodotti di marca Esselunga (100); per la spesa con prodotti a marchio commerciale è Conad Ipermercato (100); mentre per la spesa con prodotti economici è Aldi.