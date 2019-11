Supereroi della Pediatria, dal San Paolo al campo del Legino

Savona. Sarà un pomeriggio per supereroi quello di lunedì al Ruffinengo. Lunedì 4 novembre alle ore 18.00 al campo del Legino faranno visita Capitan America, Batman e Spiderman.

Non si tratta di uno scherzo, ma dell’iniziativa di Mattia Villardita. Savonese ventiseienne, Villardita da tempo porta un sorriso ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo impersonando gli eroi dei fumetti e dei film. Il Legino ha deciso di affiancarsi a questo progetto e contribuire al benessere dei bambini in struttura.

Dopo l’apparizione sul campo dei supereori, che terranno compagnia ai giovani calciatori del Legino e dell’Academy, la serata proseguirà verso le 19.30 con un buffet all’interno della struttura del campo, per un costo di 10 euro. L’intera cifra raccolta in serata sarà devoluta all’associazione Cresci, per sostenere il progetto che porta i personaggi fantastici nelle corsie dell’ospedale.

“È un appuntamento importante. Non mancate! – scrive la società Legino – Portiamo un sorriso ai bambini meno fortunati dei nostri. Facciamo vedere che il Legino è grande anche fuori dal terreno di gioco“.

L’evento è organizzato in collaborazione da U.S. Legino 1910 e Cresci.