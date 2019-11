Storia e tradizione, ecco il Lunaio de Vaze 2020: tutto pronto per la presentazione

Varazze. Il Lûnäio de Väze 2020 è già disponibile in edicola e punti vendita convenzionati, ma è tempo di presentazione ufficiale.

E l’associazione culturale “U Campanin Russu” ha previsto un duplice appuntamento: il primo, alle 16 di sabato 16 novembre, alla biblioteca civica “E. Montale”; il secondo, alle 20,30 di mercoledì 20 novembre, in diretta dagli studi di Televarazze.

Il “Lûnäio de Väze 2020”, edito dall’Associazione Culturale “U Campanin Russu” di Varazze, già in distribuzione nei punti di acquisto cittadini (edicole, centri commerciali, ecc …), in occasione del 70esimo di fondazione del Campanin Russu, è dedicato al Corteo Storico di Santa Caterina da Siena e del Beato Jacopo, protettori della città (in ricordo e onore dei fondatori dell’Associazione Sacre Rappresentazioni di S. Caterina da Siena), in una splendente veste colorata che riporta alcune significative tappe della vita della Mantellata, riprese dall’obbiettivo professionale di Laura Siri nel corso della storica rappresentazione.

Un Lûnäio ricco di storia e di tradizioni, dunque, nel quale non mancano le poesie in lingua ligure di una scelta pattuglia di autori, nonché proverbi, ricorrenze religiose e civili, numeri “da daghe a mente”, funzionali per indirizzare rapidamente cittadini e ospiti nella ricerca dei servizi essenziali della città.