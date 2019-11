Stella, il cane Braun scomparso da 20 giorni. Padrona disperata: “Vi prego aiutatemi”

Stella. “Ma dove sei Braun? Mi mancano i tuoi occhi. Mi manca tutto di te. Ma ti prometto che ti ritroveremo”.

Che tra un essere umano e un cane possano fermarsi legami speciali, che vanno oltre l’immaginabile, non è una novità. E quando legami del genere vengono “recisi” il dolore è enorme, quasi insostenibile.

È il caso della padrona di Braun, cane che è stato smarrito, ormai da oltre 20 giorni, a Stella. Nonostante le giornate scorrano inesorabili, però, lei non demorde, continua a cercare e condivide e rincondivide post e foto, chiedendo aiuto per ritrovarlo.

“Vi scongiuro. Ormai sono al limite delle forze, ma non ci fermeremo. Vi prego in ginocchio, non ci abbandonate”, l’ultimo commovente messaggio sui social.

Chiunque dovesse vedere Braun o avere sue notizie può contattare i carabinieri o direttamente la proprietaria, al numero 388.9484242 oppure al 348.8359937. Un piccolo aiuto, che potrebbe davvero voler dire tanto.