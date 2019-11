Sputa ai controllori e li malmena sul treno: torna in libertà

Alassio. Sputa e malmena i controllori, “colpevoli” di avergli chiesto il biglietto (che non aveva). Al termine della direttissima torna in libertà, in attesa del processo vero e proprio, rinviato a data da destinarsi.

Protagonista della vicenda è un nigeriano 40enne. Ieri pomeriggio ad Alassio una pattuglia di carabinieri è intervenuta nel piazzale della stazione ferroviaria per placare la furia dell’uomo che, sorpreso senza biglietto, stava minacciando e malmenando i controllori.

Irregolare in Italia, viaggiava a bordo del treno Ventimiglia-Savona. Di fronte alla richiesta dei controllori, un uomo e una donna, di esibire il biglietto, ha prima iniziato ad offenderli pesantemente, arrivando a minacciarli di morte, quindi ha sputato in faccia ad uno di loro.

Infine ha sferrato una violenta gomitata alla donna, costretta in seguito a ricorrere alle cure dei sanitari.

L’immediato intervento dei carabinieri della radiomobile di Alassio ha evitato che la situazione precipitasse: l’uomo, che stava seriamente preoccupando i passeggeri, è stato bloccato e arrestato in flagranza per resistenza, violenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.