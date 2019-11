Pietra Ligure. La partita che ha chiuso il programma della quarta giornata del girone A di Prima Categoria, tra Soccer Borghetto e Speranza, disputata alle ore 18 sul campo di Pietra Ligure, è terminata in parità, 1 a 1.

Grande protagonista dell’incontro è stato il portiere ospite Gabriele Siri, autore di numerose parate. “Oggi è andata bene – ammette -. Loro non sono stati capaci di fare gol, così abbiamo preso un punto che per noi è d’oro. Loro possono recriminare perché hanno meritato, però fondamentalmente non hanno fatto gol“.

Il Soccer Borghetto ha costruito una gran quantità di azioni da rete, ma i rossoverdi sono riusciti a strappare il pari. “È stata una partita sofferta – spiega Siri -, abbiamo conquistato un grande punto contro una formazione molto forte, candidata per la vittoria finale. Siamo stati bravi a stringere i denti e a centrare un risultato importante che per noi è fondamentale”.

Lo Speranza sale a quota 4 punti in classifica, dato che ne aveva già conquistati tre lo scorso 20 ottobre sul difficile campo del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. “Siamo una squadra nuova, giovane, che ogni domenica deve lottare per conquistarsi dei punti. Sono contento di questo punto” conclude il portiere savonese.