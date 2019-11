Società cattolica “Fede e lavoro”: il consigliere regionale Angelo Vaccarezza in visita a Vado Ligure

Vado Ligure. Il Presidente della commissione affari generali e bilancio della Regione Liguria Angeli Vaccarezza è stato ieri a Vado Ligure per le celebrazioni dei 110 anni della Società Cattolica “Fede e Lavoro” di Segno, fondata nel 1909.

Dopo la deposizione di un mazzo di fiori al cimitero, in ricordo di tutti i soci defunti, si svolta la Messa officiata da don Giulio Grosso, presidente del comitato Anspi di Savona.

Si è poi svolta la premiazione di coloro che hanno già compiuto o che compiranno 80 anni quest’anno, e quella delle associazioni e delle autorità presenti.

“E una giornata molto importante – è stato il commento di Vaccarezza – il ricordo dei soci che si sono succeduti nel tempo e che hanno volontariamente unito i loro sforzi per creare e conservare questo importante luogo di aggregazione, punto nevralgico per la vita sociale del paese, è dovere e imperativo morale per ogni cittadino. Numerose, da allora, le iniziative portate avanti con successo. Aggregazione, divertimento, accrescimento personale”.

“Conclude Vaccarezza: “Un mio ringraziamento particolare a chi, negli anni ha donato il suo tempo per lo sviluppo, la crescita, e il mantenimento di questo sodalizio”.