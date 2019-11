Smottamento sull’Aurelia tra Albenga e Alassio

Alassio. Uno smottamento sta causando problemi alla circolazione sull’Aurelia tra Albenga e Alassio, nel tratto di Punta Murena.

Intorno alle 14 alcuni massi si sono staccati dalla parete rocciosa cadendo su una delle due carreggiate. Immediato l’intervento sul posto di vigili del fuoco e tecnici Anas, per verificare la tenuta della parete e l’assenza di rischio per i veicoli in transito.

Dopo una breve sospensione del traffico, ora nel tratto si circola a senso unico alternato.