Alassio. Ancora incertezza sui tempi di riapertura a doppio senso del tratto di Aurelia tra Albenga e Alassio che era stato interessato da uno smottamento franoso. Resta ancora il senso unico alternato dopo la caduta di alcuni massi che si sono staccati dalla parete rocciosa, finendo su una delle due carreggiate: rimarrà fino a quando non si avranno certezze sull’entità della frana e sulle criticità del versante.

Ancora in stand by il sopralluogo per lo smottamento.

Il problema è che l’area interessata, la porzione di versante che sovrasta Punta Murena, è di un privato, dove esiste una vecchia cava da tempo inutilizzata: per questo il Comune alassino ha già fatto partire una ordinanza con la richiesta di avviare una indagine tecnica e geologica della parete.

Permane, quindi, la situazione di disagio per la circolazione viaria che collega Alassio e Albenga.

Solo la perizia geologica e l’analisi tecnica sul versante potranno fornire indicazioni utili su modalità e tempi per i lavori di ripristino della viabilità a doppio senso di marcia: l’iter per avviare l’analisi peritale è comunque già stato avviato e se il privato non manderà in tempi brevi una relazione esaustiva, considerato il pericolo per la sicurezza pubblica, è prevista una sanzione e un intervento diretto da parte del Comune che addebiterà, inoltre, le spese della perizia al privato medesimo.

Dunque, potrebbero allungarsi ancora le tempistiche dei lavori necessari per il ritorno alla normalità della viabilità sul tratto di Aurelia.