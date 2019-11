Alassio. Il maltempo di oggi ha bloccato ogni possibilità di sopralluogo da parte dei tecnici di Anas per lo smottamento sull’Aurelia tra Albenga e Alassio, nel tratto di Punta Murena, avvenuto ieri intorno alle 14, quando alcuni massi si sono staccati dalla parete rocciosa cadendo su una delle due carreggiate.

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco e di personale Anas per verificare la tenuta della parete e l’assenza di rischio per i veicoli in transito, è stato istiuito il senso unico alternato, con un presidio della polizia municipale, che rimarrà fino a quando non si avranno certezze sull’entità della frana e sulle criticità del versante.

Una situazione di disagio per la circolazione viaria che collega Alassio e Albenga.

Secondo quanto appreso, a complicare l’intervento sulla parete la presenza nella parte alta di una vecchia cava da tempo inutilizzata, tuttavia solo la perizia geologica e l’analisi tecnica sul versante potranno fornire indicazioni utili su modalità e tempi per i lavori di ripristino della viabilità a doppio senso di marcia.

Meteo permettendo, già per la gionata di domani dovrebbe essere effettuato un primo sopralluogo. Dunque tempi ancora incerti sul ritorno alla normalità per la viabilità del tratto di Aurelia.