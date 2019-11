Albisola Superiore. Sono almeno una quindicina le persone sfollate, in particolare residenti nelle località dell’entroterra, ad Albisola Superiore, che è stata letteralmente messa in ginocchio dall’ondata di maltempo che si abbattuta sulla Provincia.

L’ultima notizia ricevuta, proprio una manciata di minuti fa, parla di una criticità importante in zona vivaio Scotto, dove i soccorritori stanno facendo evacuare una famiglia da un’abitazione perchè pare che uno stabile alle sue spalle stia per crollare.

di 23 Galleria fotografica Albisola, frana tra Ellera e Luceto









Ma sono tantissime le frane e gli smottamenti che, uniti alla furia del rio Basco, non hanno risparmiato il Comune che oggi, come tanti altri, si ritrova a fare una conta dei danni.

Andando con ordine, queste sono le situazioni maggiormente critiche (non tutte ovviamente) che hanno interessato il territorio di Albisola Superiore.

Tre famiglie sono state evacuate tra la notte e la mattina in via Nifossé, dove sono tantissime le criticità, mentre in località Canavisse nella frazione di Ellera (una delle maggiormente colpite, come documentato anche ieri) è letteralmente crollata una strada, con una casa pericolante.

Una frana, l’ennesima si è verificata nei pressi di Fracchia e ha portato all’interruzione di via La pace. Strada crollata anche in via della Rovere Alta, vicino a villa Gavotta. Interdetta la zona della diga dei frati. Alcuni smottamenti hanno interessato, infine, anche la strada provinciale.

Ieri notte il Rio Basco ha laminato oltre i muri d’argine e le tavole di contenimento dal guado del ponte medievale. E sono continuati per tutta la nottata i sopralluoghi e le ronde in giro per la città e le frazioni da parte della Protezione Civile e della Polizia Municipale.