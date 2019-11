Seravezza. Un punto: è il misero bottino portato a casa, fino da oggi, dal Vado nei quattro incontri giocati in trasferta. I rossoblù, dopo la vittoria sul Savona del 29 settembre, hanno pareggiato fuori casa col Ligorna. Poi, hanno incassato tre sconfitte di fila.

Dopo 9 giornate i vadesi condividono l’ultima posizione in classifica con la Lavagnese. Oggi sono ospiti del Seravezza Pozzi, che viaggia con un punto di vantaggio sulla zona playout. I versiliesi arrivano da due pareggi a reti inviolate; anch’essi non gioiscono per un successo dal 29 settembre.

La cronaca. Walter Vangioni manda in campo i locali con Mazzini, Maccabruni, Moussafi, Granaiola, Nelli, Giordani, Bedini, Bortoletti, Frugoli, Grassi, Bongiorni.

Riserve Petroni, Fall, Nasif, Andrei, Lucaccini, Nannipieri, Frateschi, Marinai, Podestà.

Luca Tarabotto presenta il Vado con Illiante, Dagnino, Ferrara, Redaelli, Castaldo, Fossati, Gallo, Marmiroli, Alessi, Gagliardi, D’Antoni.

A disposizione ci sono Vasoli, Zaccaria, Oubakent, Donaggio, Scannapieco, Tommasini, Piu, Piacentini, Tona.

Arbitra Riccardo Fichera della sezione di Milano, con l’assistenza di Matteo Dellasanta (Trieste) e Paolo Tricarico (Udine).

Al campo Buon Riposo piove in maniera leggera. Il terreno di gioco è stato appena rifatto e quella di oggi è la prima partita dopo i lavori.