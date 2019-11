Vado Ligure. Al termine dell’ennesima settimana travagliata sul fronte societario, il Savona torna in campo per affrontare il Ghivizzano Borgoamozzano. I biancoblù, almeno sul piano dei risultati, sono in un buon momento: dopo aver battuto il Borgosesia, hanno pareggiato sul difficile campo di Casale.

I toscani, al contrario, dopo un avvio sprint, sono calati nel rendimento e negli ultimi cinque turni hanno raccolto solamente due punti. Alla vigilia del match odierno, Savona e GhiviBorgo sono separate da 3 lunghezze.

La cronaca. Luciano De Paola schiera questo undici titolare: Vettorel, Fricano, Brignone, Albani, Ghinassi (cap.), Tissone, Giovannini, Buratto, Siani, Disabato, D’Ambrosio. Biancoblù in campo col 4-3-3.

A disposizione ci sono Guadagnin, Giglio, Mehic, Diniane, Deri, Shekiladze, Amabile, David, Curci.

Pacifico Fanani manda in campo Signorini, Borgia (cap.), Dell’Orfanello, Benedetti, Brusacà, Subbicini, Fomov, Aprile, Lucatti, Papi, Solinas. Lo schema è il 4-2-3-1.

Le riserve sono Lupi, Marin, Nottoli, Francescangeli, Viti, Simoni, Aldrovandi, Broccoli, Canessa.

Dirige l’incontro Sebastian Petrov della sezione di Roma 1, assistito da Francesco Carbone (Aosta) e Marco Tuccillo (Pinerolo).

Si gioca su un campo molto appesantito dalla pioggia. Il Savona, in avvio di gara, si fa avanti con determinazione, senza però arrivare al tiro.

Al 10° discesa di Fomov sulla fascia, palla al centro, Solinas manca di poco l’aggancio.

Al 17° un tentativo di tiro di Buratto viene respinto dalla difesa ospite.

Al 22° pressing di Buratto che ruba un pallone, serve Siani che in area, spalle alla porta, tocca all’accorrente Giovannini, il quale controlla e calcia: palla in rete. 1 a 0.

Al 25° angolo per il Savona: palla a Giovannini, messa fuori, c’è un cross teso di Disabato, ribattuto. Al 26° prova il tiro Siani: sul fondo.