Genova. In una giornata segnata dal maltempo, con tre delle nove partite del girone A rinviate, si gioca regolarmente a Genova. Sul rinnovato campo in sintetico del Ligorna si affrontano i padroni di casa ed il Savona.

Si tratta di uno scontro ai margini della zona playout. I genovesi guidati dall’ex savonese Luca Monteforte navigano in quattordicesima posizione con 11 punti raccolti nelle prime 12 giornate; gli striscioni, che di punti ne hanno conquistati 4 in più, si trovano all‘undicesimo posto.

La cronaca.

Arbitra Gianmarco Vailati della sezione di Crema, assistito da Diego Peloso (Nichelino) e Luca Degiovanni (Novi Ligure).