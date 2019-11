Savona. La terza giornata della Serie D di pallavolo femminile si è disputata anche nel girone A. In questo caso le cinque gare si sono disputate regolarmente, senza intoppi per il meteo.

In vetta al girone rimangono tre squadre a punteggio pieno. Legendarte Finale, Volley Genova e Arredamenti Anfossi guidano per ora la serie in totale equilibrio.

Tre a zero per il Volley Genova Vgp in casa contro la Nuova San Camillo Imperia. Le ragazze di Valeria Sciosciò hanno disputato una gara pulita e decisa, piegando la resistenza delle avversarie. Stesso risultato per la Normac, che in casa della Ap Design Alassio si è imposta in tre set. Sempre in gara le ragazze di Danilo Giacchella, hanno comunque dovuto piegarsi a capitan Stagnaro e compagne.

La Legendarte tiene il ritmo della rivale genovese e vince in casa contro il Cogoleto. Tre a uno il risultato finale, ma la squadra allenata da Davide Bruzzo avrebbe potuto chiudere anche prima il match. Fatica extra a Quiliano anche per la terza capolista. L’Arredamenti Anfossi Diano Marina di Marco Pontacolone ha combattuto contro le padrone di casa in ogni frazione, chiudendo comunque con tre punti la gara.

Vince anche la Maurina Strescino. Il team allenato da Luca Gallo ha schiacciato la Iglina Albisola. Le abisolesi di Parodi sono partite malissimo e, nonostante il crescendo deciso, non sono riuscite a invertire la tendenza. Tre a zero in trasferta per la Volare volley: la Virtus Sestri di Stefano Ciampi non ha trovato spazi e, nonostante un certo equilibrio, ha lasciato il passo alle ospiti.

La Serie D riprende nel prossimo weekend con le sfide della quarta giornata. Attesa per la sfida di vertice tra Arredamenti Anfossi e Legendarte.