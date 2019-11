Casale Monferrato. L’undicesima giornata del girone A della Serie D propone una sfida tra squadre dallo stato d’animo molto differente: Casale e Savona. I nerostellati hanno conquistato 13 punti nelle ultime 5 partite ed hanno così raggiunto la vetta, condivisa con Caronnese e Real Forte Querceta. Il girone A, tra tutti e nove i raggruppamenti, è quello nel quale le capolista hanno il punteggio più basso, segno dell’equilibrio che lo sta caratterizzando.

Il Savona è reduce dal successo sul Borgosesia, risultato che però non basta a mutare il giudizio del recente periodo dei biancoblù, che negli ultimi 8 incontri hanno raccolto solamente 7 punti e si trovano in zona playout.

La cronaca. Francesco Buglio schiera il Casale con Rovei, Bianco, Villanova, Vecchierelli, Cintoi, Pinto, Coccolo, Poesio, Mair, Di Lernia, Mullici. Locali schierati col 4-2-3-1.

A disposizione ci sono Tarlev, Todisco, Graziano, Provera, Brugni, Miello, Lamesta, Lanza, A. Buglio.

Luciano De Paola manda in campo Vettorel, Fricano, Tissone, Albani, Ghinassi, Castellana, Giovannini, Buratto, Siani, Disabato, D’Ambrosio. Biancoblù in campo col 4-3-3.

Riserve Guadagnin, Brignone, Mehic, Dinane, Tripoli, Shekiladze, Amabile, David.

Dirige l’incontro Alfredo Iannello della sezione di Messina, coadiuvato da Federico Linari (Firenze) e Mario Chichi (Palermo).

Si gioca in una giornata fredda, davanti a circa cinquecento spettatori. Presente allo stadio Fabrizio Persenda; i biancoblù scendono in campo col lutto al braccio in onore di Valentino. Il pubblico applaude l’ingresso in campo dei vigili del fuoco; viene osservato un minuto di raccoglimento per i loro tre colleghi morti in settimana a breve distanza da qui.

Squadre accorte; entrambe comunque provano a farsi vive in fase offensiva. Inizio equilibrato.

La prima parata è di Vettorel, al 13°: respinge in angolo una punizione di Di Lernia.

Al 19° Disabato pesca in area Giovannini: colpo di testa, alto.

Fase favorevole agli ospiti che al 21° si propongono ancora all’attacco: assist di Disabato per Siani che conclude debolmente: facile la presa di Rovei.

Nella prima mezz’ora di gioco leggermente meglio il Savona del Casale: i liguri sono riusciti ad esercitare un certo predominio a centrocampo, costruendo così un maggior numero di manovre d’attacco.

Al 35° il primo cartellino giallo: ne fa le spese Albani.

Al 43° calcio di punizione per i locali, Vecchierelli mette in area e Vettorel allontana in qualche modo sventando il pericolo.

Dopo 1 minuto di recupero termina un primo tempo poverissimo di occasioni da rete. Risultato inchiodato sullo 0 a 0.

Secondo tempo. Al 2° l’ex Mair lancia Coccolo che prova il tiro: respinge la difesa savonese.

In questo inizio di seconda frazione sono i nerostellati a fare la partita, seppur in maniera non frenetica. All’8° Di Lernia serve Poesio, da questi a Mair: conclusione fuori misura.

All’11° buon pallone per Mair che in ottima posizione calcia di prima intenzione: Vettorel si oppone.

Al 12° Mair lascia il posto a Lamesta. Nel Savona Mehic, a due mesi dall’infortunio, torna in campo: sostituisce D’Ambrosio.

Al 18° tiro di Poesio, pessima mira: sul fondo. Al 20° De Paola inserisce Dinane per Buratto.

Al 28° punizione per i locali: Di Lernia calcia alle stelle. Tripoli entra al posto di Siani.

L’arbitro mostra il cartellino giallo a De Paola, reo di troppe proteste.

Al 33° Buglio inserisce Miello per Vecchierelli.

Al 35° un brivido nella noia: cross da destra di Lamesta, Miello non ci arriva per un soffio.

Al 43° ammonito Lamesta per simulazione. Al 44° cross di Tripoli per la testa di Mehic, incornata debole e la difesa nerostellata allontana.

Si recuperano 4 minuti. Al 47° buon pallone per Coccolo che calcia a lato, fallendo l’ultima opportunità. Al 49° Castellana respinge un pallone pericoloso.

Finisce 0 a 0. Il Savona si mantiene in tredicesima posizione e domenica 17 novembre alle ore 14,30 al Chittolina riceverà il Ghivizzano Borgoamozzano, che è decimo con 3 punti in più.