Caronno Pertusella. Battendo con un netto 3-0 la Fezzanese, il Vado ha interrotto una serie di quattro sconfitte di fila. Il successo, però, non è bastato ai rossoblù per abbandonare l’ultimo posto solitario in classifica. Oggi la formazione guidata da Tarabotto affronta una delle squadre più in forma del momento: la Caronnese, reduce da sei risultati utili consecutivi, grazie ai quali ha conquistato 12 punti che l’hanno lanciata al vertice della classifica insieme ad altre tre società.

La cronaca. Roberto Gatti presenta i padroni di casa con Porro, Silvestre, Curci, Tanasa, Tarantino, Cosentino, Battistello, Porcino, Scaringella, Corno, Sorrentino.

A disposizione ci sono Matera, Taccogna, Meruzzi, Galletti, Vernocchi, Perpepaj, Putzolu.

Luca Tarabotto manda in campo Faggiano, Zaccaria, Dagnino, Scannapieco, Castaldo, Tomasini, Oubakent, Gallo, Alessi, Gagliardi, Piacentini.

In panchina siedono Vasoli, Tona, Ferrara, Fossati, Marmiroli, Pesce, Radaelli, Donaggio, Piu.

Arbitra Cristiano Ursini della sezione di Pescara, coadiuvato da Nidaa Hader (Ravenna) e Salvatore Ielardi (Novara).

Il campo in sintetico del Comunale di Caronno Pertusella è bagnato da una pioggia battente.

Alessi batte il calcio d’inizio, si comincia. Al 3° conclusione rasoterra di Gagliardi, Porro si distende sulla sua destra e manda in angolo.

I rossoblù liguri reggono bene alle offensive dei varesini, che insieme al Prato vantano il miglior attacco del girone.

Al 9° contropiede dei padroni di casa: Scaringella che ruba palla, salta un avversario e libera Tanasa al tiro che termina alto sopra la traversa.

Al 18° Gallo triangola con Gagliardi e mette in mezzo alla ricerca della testa di Oubakent, Curci si rifugia in corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina allontana Sorrentino.

Al 19° Tanasa prova il tiro dalla lunghissima distanza: alto. Al 24° Porro neutralizza un inserimento in area di Gagliardi.