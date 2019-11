Celle Ligure. Sale a tre il bottino di vittorie della neopromossa Celle Varazze Volley in Serie C femminile. L’ultima della serie, ottenuta nella serata di sabato 9 novembre, è particolarmente preziosa perché, dopo le prime due casalinghe, è stata conquistata in trasferta.

A Rapallo, contro il Tigullio Volley Project, le biancoblù cedono solamente il secondo set alle avversarie e si aggiudicano il match per 3 a 1 (25-22, 22-25, 25-13, 25-21).

Ancora una volta le top scorer della squadra sono le centrali Chiara Bruzzone e Alessia Trombetta, affiancate dalle prestazioni solide in attacco (12 punti a testa) di Mara Calabrò e Alice Rossi.

Insomma, un’ottima partenza di campionato che proietta il Celle Varazze Volley momentaneamente al quinto posto in classifica. Ma la stagione è ancora lunga e sabato 16 novembre alla Natta arriverà la temibile Lunezia Volley di Sarzana, ancora imbattuta e a punteggio pieno.