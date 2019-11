Savona. Con la terza giornata del campionato di Serie C della pallavolo femminile ligure, in vetta sono Normac e Lunezia, a punteggio pieno. A sei punti, poi, si distingue il Cogoleto, che deve ancora recuperare una gara.

Nel terzo turno le tre squadre ancora imbattute erano tutte in trasferta e tutte e tre hanno vinto la rispettiva sfida in quattro set. A Sanremo, contro le padrone di casa di Sabrina Maragliano, Paolo Repetto ha guidato dalla panchina una Normac determinata e in forte crescita, che ha saputo rimontare con decisione il primo set, andato alla Grafiche Amadeo. Subito in vantaggio, invece, la Lunezia di coach Lorenzo Giannoni. Contro il Volley Genova – ed era una sfida tra squadre in vetta dopo due turni – le ospiti vanno subito avanti, subiscono una sudata rimonta e poi dilagano. Percorso analogo, ma con parziali molto più equilibrati, tra Subaru e Cogoleto, con le ospiti, capitanate a Silvia Bruzzone, che ottengono i tre punti.

La Serie C ha poi visto due gare conclusesi al tie break. A Celle Ligure l’Albenga volley si è portata avanti per 0-2. Coach Lamballi, però, ha saputo spronare le sue ragazze e il folto pubblico delle neopromosse ha assistito a una netta inversione di rotta, che ha portato al quinto set e alla divisione della posta, a favore del Celle Varazze. La Tigullio di coach Soffietto, invece, ha due volte rimontato la Volare di Matteo Licata, prima di cedere al tie break e ottenere un solo punto.

Completano il quadro della terza giornata della serie due gare conclusesi in quattro set. A Casarza Ligure le padrone di casa hanno piegato la Nuova lega pallavolo Sanremo; a Lavagna, invece, vittoria per l’Iglina Albisola di coach Valle, che ha portato a casa i tre punti.

Il recupero della gara tra Grafiche Amadeo Sanremo e Cogoleto è ancora da mettere in calendario. La Serie C allora attende ora la quarta giornata, nel prossimo weekend.