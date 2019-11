Celle Ligure. Nella serata di ieri, sabato 2 novembre, al palasport della Natta di Celle Ligure è arrivata la seconda vittoria per la prima squadra femminile del Celle Varazze Volley, neopromossa nel campionato regionale di Serie C.

Una vittoria agguantata con le unghie e con i denti dalle ragazze allenate da Enrico Lamballi e Marco Levratto.

Contro una giovanissima ma tecnica Albenga, le biancoblù sono andate in svantaggio per 2 set a 0. Poi hanno trovato la chiave per mettere in difficoltà le avversarie, hanno dato il via alla rimonta e non hanno più mollato la presa fino all’ultimo pallone del tie-break.

Tre a due, quindi, il risultato finale in uno dei “derby” della provincia di Savona di questo campionato: 29-31, 19-25, 25-22, 25-13, 15-10 i parziali.

A trascinare la squadra locale sono stati soprattutto gli attacchi delle centrali, ben serviti dalla palleggiatrice Michela Zunino: 18 punti per Chiara Bruzzone, oltre 20 per Alessia Trombetta.