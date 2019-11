Savona. Con il primo weekend di novembre ha avuto inizio anche il campionato di pallavolo maschile di Serie C. La massima categoria regionale vede quest’anno in campo dodici compagini, che si contenderanno il campionato nazionale di Serie B.

Durante la prima giornata della serie, disputatasi tra sabato 2 e domenica 3 novembre, cinque match su sei sono stati disputati regolarmente. Cancellata per l’allerta rossa la sfida finalese tra Avis volley team Finale e Futura Avis Bertoni. I restanti cinque match hanno visto tre vittorie esterne, di cui una al tie break, e due interne.

Netto il 3-0 con cui la Spinnaker ha travolto la Spazio sport. Il team di casa, allenato da Alessio Debenedetti e Paolo Caviglia, non ha concesso nulla ai rivali. Gli ospiti, capitanati in campo da Andrea Lentini e allenati da coach Andrea Spallarossa, affiancato da Carolina Costa, hanno opposto una fiera resistenza nel primo parziale, cedendo sempre più nei set a seguire.

Tre a zero anche per il derby genovese tra Santa Sabina e S. Antonio Spazio Genova. Gli ospiti, con in panchina Massimo Minetto, hanno chiuso a 20 tutti e tre i set, senza quindi ottenere punti.

In trasferta si aggiudica il match la Admo volley di Simone Cremisio, che in cinque set ha la meglio sulla Mulattieri creations. Il team di Santo Stefano Magra recupera due volte i più quotati ospiti, per poi cedere in un tie break eterno, chiusosi 21-19 per i verdeblù, squadra ormai riferimento della serie.

Tre a zero corsaro per la Sabazia Ecosavona. A Chiavari, contro la 3 Stelle villaggio, i savonesi dominano il match. La sfida non è mai in dubbio e i ragazzi di Mario Barigione si aggidicano i primi tre punti della stagione.

A concludere il programma il 3-1 della Colombo Genova in casa del Volley Colombiera Sarzana project. La squadra di casa di capitan Cargiolli ottiene solo il secondo set – un eroico 29-27 – ma deve cedere la posta intera alla squadra allenata da Luca Leoni.

Sabato 9 e domenica 10 la seconda giornata della Serie C, un campionato che si prospetta equilibrato e avvincente.