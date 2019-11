Genova. Alterne fortune per le due squadre liguri che militano nel girone Ovest della Serie A2, nel terzo turno di campionato.

Entrambe erano impegnate in trasferta. L’Andora ha incassato una pesante sconfitta a Mondovì, contro la squadra che si è già isolata in vetta. La Genovese è riuscita ad ottenere il primo successo, imponendosi con il minimo scarto sui campi di Masera.

Di seguito i tabellini delle due squadre liguri.

Mondovì – Andora 20-7

Combinato: C. Negro – G. Gandalino 20-18

Prima coppia: C.R. Lucco / S. Arcilasco – A. Cappato / G. Gottardo 8-6

Primo individuale: F. Gasco – P. Longagnani 9-1

Terna: G. Parena / E. Trivellin / G. Cavallo – R. Rossi / M. Morotti / G. Morotti 8-8

Staffetta: L. Peano / G. Bertotti – S. Sciutto / G. Gandalino 22/29, 22/28, 44/57 – 21/28 25/28 46/56

Primo tiro precisione: C. Negro – G. Gottardo 10-7

Secondo tiro precisione: F. Gasco – P. Longagnani 24-18

Punto aggiuntivo tiri di precisione: Mondovì – Andora 1-0

Tiro progressivo: G. Bertotti – S. Sciutto 35/45 – 42/47

Tiro progressivo: L. Peano – S. Rossino 39/48 – 21/44

Seconda coppia: F. Gasco / S. Zunino – S. Sciutto / G. Gandalino 11-5

Terza coppia: G. Parena / E. Trivellin – R. Rossi / N. Rossi 8-11

Secondo individuale: C.R. Lucco – N. Gallizia 11-5

Terzo individuale: C. Negro – M. Morotti 11-3

Masera – AB Genovese 13-14

Combinato: L. Frattoni / T. Micheli 25-26

Prima coppia: A. Bagnasco / P. Mariolini – A. Rossi / S. Del Bene 5-9

Primo individuale: I. Della Piazza – F. Vaccarezza 11-7

Terna: G. Crovo / D. Basso / S. Mellerio – E. Piccardo / M. Levaggi / P. Cambiaso 11-5

Staffetta: A. Bagnasco / G. Crovo – M. Saettone / R. Foppiano 25/28, 22/24, 47/52 – 24/28 15/25 39/53

Primo tiro precisione: M. Cinalli – A. Rossi 18-22

Secondo tiro precisione: D. Basso – E. Piccardo 10-10

Punto aggiuntivo tiri di precisione: Masera – AB Genovese 0-1

Tiro progressivo: A. Bagnasco – R. Foppiano 40/42 – 36/44

Tiro progressivo: G. Crovo – M. Saettone 34/41 – 37/42

Seconda coppia: M. Cinalli / I. Della Piazza – E. Piccardo / S. Del Bene 10-11

Terza coppia: L. Frattoni / S. Mellerio – A. Rossi / F. Vaccarezza 4-8

Secondo individuale: A. Mellerio – T. Micheli 11-6

Terzo individuale: D. Basso – M. Levaggi 9-8