Varazze. Reduce da tre sconfitte consecutive, la CDM Futsal Genova torna in campo per l’ottava giornata del massimo campionato. La squadra di mister Michele Lombardo, sul parquet di Varazze, affronta la Sandro Abate Avellino, formazione che, fino ad oggi, in trasferta ha vinto tre volte su tre.

I genovesi si trovano in penultima posizione con la necessità di fare punti per non vedersi allontanare la zona salvezza. I campani, al momento, chiudono la zona playoff all’ottavo posto.

La cronaca. Michele Lombardo può contare su Pozzo, Lo Conte, A. Lombardo, Foti, Ortisi, Titon, Pizetta, Romario, Leandrinho, Luft, Rivera, Juanillo, Belinelli, Vitinho.

L’Avellino ha appena cambiato allenatore. Si tratta di Marcelo Batista, che oggi però non è ancora in panchina. Lo staff tecnico ospite ha a disposizione Vitiello, Molitierno, Suazo, De Crescenzo, Menzeguez, Testa, Fantecele, Abate, Bebetinho, Abdala, Dian Luka, Mello, Iandolo, Costigliola.

Terna arbitrale interamente femminile, per la prima volta in Serie A: dirigono Chiara Perona (Biella) ed Alessandra Carradori (Roma 1); al cronometro Sara Lucia (Aosta).