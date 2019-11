Albenga. Si completa questa sera la prima giornata del girone A di Seconda Categoria. Dopo i tre recuperi di ieri, tocca a Villanovese e Borgio Verezzi chiudere il programma. Si affrontano sul sintetico del Riva di Albenga.

Gli arancioblù, fermati anche domenica scorsa dal maltempo, fino ad oggi hanno giocato una sola partita, persa di misura. I rossoblù hanno ottenuto una sconfitta e un pari, al termine di due incontri equilibrati e ricchi di reti. Questa sera, pertanto, entrambe le squadre cercano la prima vittoria in campionato.

La cronaca. Simone Rattalino manda in campo Cavallero, Lavato, Tassisto, Patitucci (cap.), Allisiardi, Rosati, Giglio, Iannuzzi, Gentile, Fornari, Ottina.

Pronti a subentrare Dalla Pria, Cauteruccio, Battistini, Pasquale, Bertozzi, Perrotta, Frione, Cela.

Ferruccio Vio presenta la Villanovese con il seguente undici: Rotiroti, Testa, Scola, Andreis, Magni, Acampora, La Monaca, Terragno, El Maazouzi, Sorrentino, Baldoino (cap.).

In panchina Immordino, Dell’Oriente, Durante, Giglio, Bonsignorio, Delfino, Zirano, Baldo.

Arbitra Elena Parizzi della sezione di Albenga.

Si inizierà più tardi dell’orario prefissato, a causa della disponibilità tardiva dell’impianto, prima occupato dalle giovanili dell’Albenga. Terreno di gioco bagnato dalla pioggia caduta in maniera copiosa nel tardo pomeriggio e che a sprazzi ancora si ripresenta. Pioggia che tiene lontano il pubblico: una quindicina le persone sugli spalti deserti e bagnati.

Si comincia alle 20,57.

Al 3° Terragno vince un rimpallo, poi prova il tiro. Andreis lo chiude in angolo. Sugli sviluppi conclude dal limite Ottina, batti e ribatti, Rotiroti fa suo il pallone.

Al 6° calcia al volo Gentile dal semicerchio dell’area, Rotiroti respinge.

Al 10° cross alto dalla destra di Gentile, colpisce Ottina di testa: Rotiroti blocca in due tempi.

La Monaca respinge in angolo il tentativo di cross di Tassisto. Palla in area, Scola di testa allontana.

Il Borgio preme, la Villanovese difende con attenzione, seppur con qualche patema. I rossoblù pressano alto in maniera aggressiva.

Al 16° si fanno vedere i locali: El Maazouzi entra in area e tocca dietro per La Monaca che dal limite si fa spazio per il tiro e fa partire un rasoterra che esce di poco alla sinistra del portiere.

Al 19° punizione di Patitucci, in area riceve Ottina che conclude: Magni devia in angolo.

Lo calcia Patitucci, testa di Fornari da ottima posizione: a lato di poco.

Al 23° El Maazouzi riceve sulla sinistra all’interno dell’area, alza la testa e con un assist trova sul lato opposto Baldoino che calcia al volo: di poco fuori alla destra di Cavallero.

Al 26° Parizzi assegna una punizione dal limite per il Borgio: Ottina calcia di potenza, alta.

Al 32° cross basso rasoterra dalla destra di Ottina, sul secondo palo Fornari non ci arriva per poco e la sfera esce di un soffio.

Al 35° bel lancio di Andreis per Sorrentino che evita Cavallero in disperata uscita ma manda sul fondo. Il portiere del Borgio resta a terra e deve essere sostituito. Al 37° è il momento di Dalla Pria.

Al 38° El Maazouzi triangola stretto con Sorrentino e conclude rasoterra col mancino: fuori alla sinistra di Dalla Pria. Poco dopo ci prova Andreis dalla distanza: alto.

Un lampo illumina il cielo sopra il Riva e qualche istante dopo La Monaca prova un sinistro a giro che esce non distante dall’incrocio dei pali.

Al 42 ancora un corner per i rossoblù. Tassisto lo calcia in mezzo, mischia, fallo in attacco.

Al 43° conclusione dalla lunga distanza di Ottina, Rotiroti respinge, Magni spazza in corner.

Lo batte Tassisto teso nel mezzo per Rosati, ma l’ultima deviazione è di Sorrentino e la palla si infila in rete.

La reazione degli arancioblu è decisa e porta a tre angoli consecutivi. Sul terzo La Monaca di testa manda a lato di poco.

Al 47 punizione dalla sinistra di