Albenga. Oltre alle partite che hanno visto vincere Albissola e Borgio Verezzi, durante la settimana si sono giocati altri due recuperi della prima giornata.

La San Filippo Neri ha subito la prima sconfitta, battuta 2-1 dall’Atletico Argentina. I giallorossi sono passati in vantaggio per primi; i padroni di casa hanno pareggiato con Cariello prima dell’intervallo per poi segnare la rete della vittoria con Vecchiotti allo scadere.

La Virtus Sanremo ha avuto la meglio per 4-3 sul San Bartolomeo Cervo grazie alle reti di Ochisor, Traorè, Ambesi e Capozucca.

Per quanto riguarda le squalifiche, Guido Balbo (Cervo) e Luca Marcucci (Santo Stefano) sono stati fermati per due giornate.

Spostamento di campo per la partita tra Cervo e Santo Stefano: verrà disputata domenica 10 novembre alle ore 15 al Marengo di Diano Marina.

La classifica marcatori dopo 3 giornate:

7 reti: S. Bella (Oneglia)

5 reti: Capozucca (Virtus Sanremo)

3 reti: Di Clemente (Santo Stefano), Polloni (Riva Ligure), Munì (San Filippo Neri Albenga)

2 reti: Gentile (Borgio Verezzi), Ilacqua, Almonti (Oneglia), Filardo (Riva Ligure), Ginatta (Santo Stefano), Mercandelli, Giampà (San Filippo Neri Albenga), Zanetti (Carlin’s Boys “B”)

1 rete: Schievenin, Vassallo, Gagliano, Graglia (Oneglia), Marri, Arrigo, Ballerini (Riva Ligure), Tinkiano, Scaburri, Labricciosa, Vinai (Cervo), Belviso (San Bartolomeo Cervo), Miatto, Basso, Franzone, De Mare, Cariello, Vecchiotti (Atletico Argentina), En Nasery (Villanovese), Ghirardo, Garofalo, Principato, Miserendino (San Filippo Neri Albenga), Sabre, Chiavaroli, Zanetti (Carlin’s Boys “B”), Giglio, Allisiardi, Frione, Cela (Borgio Verezzi), Ferrigno, Bardhi, Xhuri, Porta, Carpita (Academy Albissola), Ochisor, Ambesi, Traorè, Tourè (Virtus Sanremo)

Autoreti: 1 Sorrentino (pro Borgio Verezzi)