LIVE: ROCCHETTESE – MALLARE 0-3 (3′ Gennarelli A., 13′ Vallone, 17′ Esposito)

1′ Al via la ripresa!

SECONDO TEMPO

—————————————————————————————————————–

48′ Finisce il primo tempo

45′ Nella lista nera di Mascarello finisce anche Siri per qualche parola di troppo

38′ Mister Ghione è costretto al primo cambio, infortunio per Vassalli che lascia spazio a Ciappellano

35′ Ammonito Giamello per trattenuta su Siri

33′ Punizione dal limite di capitan Monni, la deviazione della barriera fa impennare il pallone, che finisce di poco alto, Astengo sulla traiettoria

32′ Ammonito Esposito per proteste

27′ Punizione dal limite. Lanteri spara un missile, ma non centra il bersaglio

26′ Ammonito Avellino, duro su Paganelli

25′ Samba di Gennarellli A. che lascia sul posto tre avversari e in area tenta il destro, ma Gallione riesce a rimpallarlo

21′ Ancora contropiede del Mallare con Gennarelli A. che si libera di Rosati e al limite calcia di poco sopra la traversa

17′ GOOOOOOOL! Ripartenza micidiale del Mallare, Esposito lancia Siri, che al limite restituisce al compagno che a tu per tu con Briano infila all’angolino alla sinistra del portiere

15′ Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Valloone rientra sul destro e calcia debolmente sul primo palo

13′ GOOOOOOOL! Filtrante di Siri per Brahi, che al limite spara addosso a Briano in uscita, Vallone dalla parte apposta appoggia a porta sguarnita

12′ La prima ammonizione del match è per Shqau per proteste

7′ Il Mallare rischia tantissimo, dubbia respinta di mano di Astengo fuori area, grandi le proteste della Rocchettese, ma l’arbitro invita a proseguire

3′ GOOOOOOOL! Incursione sulla destra di Vallone, che crossa sul secondo palo, dove Brahi fa sponda a Gennarelli A., che spalle alla porta devia in rete

1′ Partiti!

Rocchetta. Buonasera cari lettori di Ivg.it, derby in serale per Rocchettese e Mallare, valido come recupero della 5° giornata di campionato, che domenica, causa neve, non si è potuta giocare. I padroni di casa vantano sempre un utile al Bonifacino, un pareggio e una vittoria, ben 4 dei 5 punti conquistati sono arrivati proprio tra le mura amiche. Assenze importanti per Croci: Costa, Vallecilla e Cardoso che non potranno prendere parte ad una delle sfide più difficile della stagione. Il Mallare, infatti, è un’ottima candidata al salto di categoria. Anche in questo caso le statistiche sono favorevoli, due vittorie su due in trasferta per i lupi.

FORMAZIONI

ROCCHETTESE: Briano, Romero, Gallione, Rosati, Adosio P., Giamello, Gandolfo, Zerbini, Lanteri, Monni, Paganelli. A disp.: Adosio R., Bracco, Perrone, Veneziano, Nero. All. Croci

MALLARE: Astengo, Avellino, Stefan, Shqau, Vassalli, Briano, Vallone, Siri, Gennarelli A., Esposito, Brahi. A disp.: Germano, Gennarelli M., Bubba, Ciappellano, Buonocore. All. Ghione

ARBITRO: Luca Novaro Mascarello di Imperia