Cairo Montenotte. Oltre alle vittorie di Calizzano e Vadese e al pareggio tra Mallare e Dego, che abbiamo seguito con le nostre cronache dirette, la prima giornata del girone B ha visto la disputa di altri tre incontri, andati in scena mercoledì 30 ottobre.

Plodio e Priamar hanno pareggiato 1-1; i biancoblù salgono a quota 4 punti in classifica, per i savonesi è il primo. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con Spadoni; nella ripresa pareggio dei valbormidesi con Spinardi.

Stesso risultato, 1-1, tra Rocchettese e Pallare. Per entrambe, appuntamento con la prima vittoria rinviato. In rete Gandolfo per i rossoblù e Vigliero per gli ospiti.

Primo e convincente successo della Santa Cecilia, vittoriosa 4 a 2 sul campo del Sassello. Per i biancoarancioni tris di Pellizzari e un gol di Canu (nella foto); per i padroni di casa reti di Arrais e Danilo Rebagliati.

Per quanto riguarda le squalifiche, Pietro Estorchi (Calizzano) è stato fermato per due gare.

Petrica Nichiforel (Murialdo), Riccardo Arrighi e Stefano Quaranta (Priamar Liguria) sono stati squalificati per un turno.

La classifica marcatori dopo 2 giornate:

3 reti: P. Mozzone (Dego), Pellizzari (Santa Cecilia)

2 reti: Spinardi (Plodio), D. Rebagliati, Arrais (Sassello), Loi (Calizzano), Giacchino, Macagno, Montalto (Vadese)

1 rete: Roascio (Calizzano), Bianco, Spadoni (Priamar Liguria), Vallone, Pistone, Brahi (Mallare), Dabove (Nolese), Morando, Vigliero (Pallare), Marchi, Mandaliti (Vadese), Canu (Santa Cecilia), Gandolfo (Rocchettese)

Autoreti: 1 Nichiforel (pro Calizzano)