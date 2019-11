Albenga. Il giudice sportivo ha reso noti i suoi provvedimenti relativamente ad undici partite del girone A di Seconda Categoria.

Simone Baldoino (Villanovese) è stato squalificato per tre giornate in quanto “espulso dal terreno di gioco per comportamento gravemente irriguardoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara”.

Abdulai Koroma (Virtus Sanremo) è stato fermato per due gare.

Salif Diallo, Marco Panessa (Virtus Sanremo), Moez Guirat (Atletico Argentina), Salvatore Guarino (San Filippo Neri Albenga) e Nicolò Vassallo (Oneglia) dovranno saltare la prossima partita.

Massimiliano Moroni, allenatore della Virtus Sanremo, è stato squalificato per una gara in quanto “espulso dal terreno di gioco per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro”.

Spostamento per la partita tra Borgio Verezzi e Carlin’s Boys “B”, in programma domenica 17 novembre: si giocherà alle ore 17,30 sul campo De Vincenzi di Pietra Ligure.

La partita tra Villanovese e San Bartolomeo Cervo verrà recuperata giovedì 21 novembre alle ore 21 sul campo Ferrando di Alassio.

La classifica marcatori dopo 4 giornate:

7 reti: S. Bella (Oneglia)

5 reti: Capozucca (Virtus Sanremo)

4 reti: Zanetti (Carlin’s Boys “B”), Munì (San Filippo Neri Albenga)

3 reti: Giampà (San Filippo Neri Albenga), Vecchiotti (Atletico Argentina), Di Clemente (Santo Stefano), Polloni, Filardo (Riva Ligure)

2 reti: Ochisor, M. Ambesi (Virtus Sanremo), Ferrigno, Rossello, Carpita (Academy Albissola), Basso (Atletico Argentina), Labricciosa, Tinkiano (Cervo), Gentile (Borgio Verezzi), Ilacqua, Almonti (Oneglia), Ginatta (Santo Stefano), Mercandelli (San Filippo Neri Albenga), Chiavaroli (Carlin’s Boys “B”)

1 rete: Schievenin, Vassallo, Gagliano, Graglia (Oneglia), Marri, Arrigo, Ballerini, Amoretti (Riva Ligure), Scaburri, Balbo, Vinai (Cervo), Belviso, R. Iannolo (San Bartolomeo Cervo), Miatto, Franzone, De Mare, Cariello, Eulogio (Atletico Argentina), En Nasery, Baldoino (Villanovese), Ghirardo, Garofalo, Principato, Miserendino (San Filippo Neri Albenga), Sabre, Prette, Capodanno (Carlin’s Boys “B”), Giglio, Allisiardi, Frione, Cela, Pirrotta, Fornari (Borgio Verezzi), Bardhi, Xhuri, Porta (Academy Albissola), Traorè, Tourè, Infante (Virtus Sanremo)

Autoreti: 1 Sorrentino (pro Borgio Verezzi)