Noli. Il giudice sportivo, a seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite della settimana scorsa, ha squalificato dieci calciatori del girone B di Seconda Categoria.

Luca Lasio (Santa Cecilia) è stato squalificato per sette giornate in quanto “espulso perché colpiva con un calcio in faccia un avversario. Alla notifica del provvedimento disciplinare ingiuriava e minacciava gravemente il direttore di gara. A fine gara, fuori dallo spogliatoio attendeva, con fare minaccioso ed intimidatorio, l’arbitro tentando di aggredirlo ma veniva bloccato da dirigenti della società Rocchettese e dai propri compagni di squadra”.

Gabriele Gualerzi (Nolese) è stato fermato per tre turni in quanto espulso “per aver colpito con una violenta testata al viso un avversario”.

Abdennour Ntensibe (Plodio) è stato squalificato per due giornate.

Marco Paganelli (Rocchettese), Roberto Eletto, Stefano Pellè (Dego), Luigi Attolini (Nolese), Luca Lussi (Plodio), Shaban Cyrbja (Priamar Liguria) e Cosimo Giannone (Vadese) dovranno saltare la prossima partita.

Mario Croci, allenatore della Rocchettese, è stato squalificato per una gara.

Pietro Bordone, dirigente della Nolese, e Stefano Broglio, dirigente del Plodio, sono stati inibiti fino al 14 novembre.

La classifica marcatori dopo 3 giornate:

4 reti: Macagno (Vadese)

3 reti: Spinardi (nella foto) (Plodio), P. Mozzone (Dego), Pellizzari (Santa Cecilia), Giacchino (Vadese)

2 reti: Lanteri (Rocchettese), Brahi (Mallare), Morando, Vigliero (Pallare), Horma (Plodio), D. Rebagliati, Arrais (Sassello), Loi (Calizzano)

1 rete: Roascio, Persano, M. Bianco, Buscaglia, Fazzari (Calizzano), Bianco, Spadoni (Priamar Liguria), Vallone, Pistone, A. Gennarelli (Mallare), Dabove (Nolese), Abbaldo, Garbarino, Bergamo (Pallare), Marchi, Mandaliti, Montalto (Vadese), Canu, Ormenisan (Santa Cecilia), Gandolfo (Rocchettese), Nichiforel, Santero, Oddone (Murialdo), Reverdito, Guastamacchia (Dego)

Autoreti: 1 Nichiforel (pro Calizzano)