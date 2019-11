Pallare. Il girone B della Seconda Categoria, come accade ogni anno, con l’arrivo della stagione invernale paga pegno al maltempo. Quattro delle sei partite in programma per la quinta giornata sono state rinviate; nei prossimi giorni verranno stabilite le date dei recuperi.

Ha giocato la capolista Vadese, che ha nuovamente vinto. Quinto successo in cinque turni per gli azzurrogranata, ancora una volta capaci di imporsi in maniera netta. Ne ha fatto le spese il Plodio, presentatosi al Dagnino ancora imbattuto ed uscitone sconfitto per 3-0. La formazione allenata da Tony Saltarelli è andata a segno con Mandaliti (nella foto) su rigore nel primo tempo, Montalto e Macagno nel secondo.

Si è disputato anche l’incontro di Pallare, tra i padroni di casa e la Nolese. I biancoblù hanno ottenuto il terzo pareggio in campionato, impattando 2-2. Per i biancorossi, invece, si tratta del primo pari. La squadra di mister Gian Marco Albesano è passata in vantaggio per prima con Bignoli; gli ospiti hanno ribaltato il risultato con le reti di Semry e Mombrini, prima dell’intervallo. Nella ripresa i valbormidesi hanno fissato il punteggio sulla parità con il secondo gol di Bignoli.