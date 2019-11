Albissola Marina. Devono ancora delinearsi le posizioni di vertice nel girone A di Seconda Categoria, nel quale 6 squadre sono racchiuse nel giro di 3 punti.

La quinta giornata avuto quale protagonista l’Atletico Argentina, capace di imporsi per 3 a 0 sul terreno di un’altra formazione in corsa per le posizioni che contano, ossia l’Academy Albissola. I rossoneri hanno inflitto ai ceramisti la seconda sconfitta stagionale con le reti di Vecchiotti nel primo tempo, Guirat e Basso nella ripresa.

Riprende a correre l’Oneglia che ha prontamente riscattato il passo falso col Borgio Verezzi battendo la San Filippo Neri. Non è stato facile per gli imperiesi, dato che i giallorossi hanno sbloccato il risultato per primi con un gol di Munì dal dischetto. Prima dell’intervallo ha pareggiato Salvatore Bella, poi nella ripresa la formazione guidata da Gianni Bella ha ribaltato il risultato con una doppietta di Pippia. Ad una decina di minuti dal termine i granata hanno patito due espulsioni ravvicinate e la San Filippo ha riaperto l’incontro con un gol di Tomao, ma non è riuscita ad agguantare il pari: 3-2 il finale.

Terza vittoria di fila per il Borgio Verezzi, che si trova a 2 lunghezze dalla coppia di testa. Sul campo di Pietra Ligure, opposti alla Carlin’s Boys “B”, i rossoblù sono andati al riposo sotto di un gol, per un rigore trasformato da Sabre. Nel secondo tempo la squadra di mister Simone Rattalino ha capovolto la situazione, pareggiando con un tiro di Tassisto deviato in rete da Soscara e poi dilagando con le reti di Bertozzi, Patitucci e Battistini.

Colpo esterno del Cervo, che conquista i 3 punti sul campo della Virtus Sanremo e la raggiunge in classifica. Bastita nel primo tempo ha portato in vantaggio i padroni di casa; nella seconda metà di gara i gialloneri hanno pareggiato con Labricciosa per poi aggiudicarsi l’intera posta in palio grazie ad un gol di Vinai.

Primi 3 punti per il San Bartolomeo Cervo. Sono arrivati con un netto successo, 4 a 1, in casa del Santo Stefano. A sbloccare per primi il risultato sono stati i locali con Di Clemente; poi i gialloblù hanno preso il controllo del match, colpendo con Pelliccione e Belviso nel primo tempo, Andolfatto e Roberto Iannolo nel secondo.

Solitaria sul fondo, ancora senza punti, resta la Villanovese. Gli arancioblù sono stati piegati a domicilio dal Riva Ligure per 2 a 3. Padroni di casa in vantaggio per primi con En Nasery, ma prima dell’intervallo due reti di Polloni intervallate da un rigore trasformato da Filardo hanno indirizzato l’incontro verso gli amaranto. Nel secondo tempo la Villanovese ha accorciato le distanze poco prima dello scadere con Magni.