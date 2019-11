Albissola Marina. Ancora un rinvio nel girone A di Seconda Categoria, per il quale erano già quattro le partite da recuperare, tutte della prima giornata. Nel terzo turno il maltempo ha impedito la disputa dell’incontro tra Villanovese e San Bartolomeo Cervo; entrambe le squadre, fino ad ora, hanno giocato solamente una partita.

A punteggio pieno restano due squadre: Oneglia e San Filippo Neri Albenga. Gli imperiesi, alla terza vittoria in tre giornate, hanno battuto per 4-1 la Carlin’s Boys “B”. Ospiti in vantaggio per primi con un rigore trasformato da Zanetti; i granata hanno ribaltato il risultato con le reti di Salvatore Bella e Almonti nel primo tempo, ancora Salvatore Bella ed Ilacqua nel secondo.

Con identico risultato, 4 a 1, ma in trasferta, la San Filippo ha sconfitto l’Academy Albissola. Dopo un primo tempo a reti inviolate, la formazione allenata da Giuseppe Pellegrino ed Alessandro Sportelli ha colpito nella ripresa con Munì su rigore, Giampà, Mercandelli e Principato (nella foto); per i locali nel recupero ha accorciato Carpita.

Primo punto per il Borgio Verezzi, che ha pareggiato 3-3 sul terreno del Santo Stefano. Nella prima metà di gara botta e risposta tra Ginatta e Gentile, entrambi autore di due reti; si è andati al riposo sul 2 a 2. La seconda frazione di gara, nelle fasi centrali, ha visto i rossoblù portarsi avanti con un gol di Cela; ha definitivamente pareggiato Di Clemente dal dischetto.

Prima vittoria per il Cervo, che ha inflitto all’Atletico Argentina la prima sconfitta, per 1-2. Armesi in vantaggio per primi con De Mare; i gialloneri hanno ristabilito la parità con un gol di Labricciosa, per poi realizzare, nel secondo tempo, la rete da 3 punti con Vinai.

La Virtus Sanremo ha prevalso sul Riva Ligure per 3-2. Nel primo tempo locali in vantaggio con Capozucca, pareggio ospite ad opera di Polloni. Nella seconda metà dell’incontro Tourè ha riportato avanti i matuziani, che hanno poi triplicato con Capozucca. Il secondo gol di Polloni è bastato a riaprire la partita.