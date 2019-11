Albissola Marina. Oggi allo stadio Faraggiana di Albissola Marina va in scena la terza giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone A). Il match clou odierno propone un interessante scontro tra due formazioni destinate a ricoprire i piani alti della classifica. Le protagoniste della partita saranno infatti Academy Albissola e San Filippo Neri, che hanno entrambe vinto la loro all’esordio. La squadra di mister Gasparlin oggi torna inoltre per la prima volta nel proprio stadio di casa, dove non disputava un match dalla gloriosa stagione 2017/2018 (quella della promozione in Serie C).

I padroni di casa si schierano con Giuffrida, Caria, Crino, Porta, Brazzino, Xhuri, Altomare (cap.), Fadlaoui, Ferrigno, Rossello e Apicella

A disposizione per il mister biancazzurro ci sono: Crifò, Botto, Sejdini, Ralli, Carpita e Caruso

Gli ospiti rispondono con Scarlata, Fejzillari, Muscio, Mantero, Garofalo, Munì, Ghirardo, Guarino, Mercandelli, Calcagno e Giampà

In panchina l’allenatore Pellegrino fa accomodare Sappa, Vignati, Primoceri, Principato, Conforti, Zanatta e Ottonello

Il fischietto del match sarà Stefano Grenno della sezione di Savona.

Tra le file dell’Academy Albissola da segnalare l’esordio del giovane portiere classe 2000 Giuffrida. Una nota d’interesse è rappresentata anche dalla seconda partita consecutiva da titolare per il classe 2003 Brazzino, prodotto del settore giovanile dei biancazzurri.

Una grandissima cornice di pubblico ha accolto l’Academy Albissola, che come detto fa il suo primo match casalingo dopo le vicissitudini che hanno portato la società al fallimento. Numerosi anche gli ultrà accorsi allo stadio, che hanno anche dato vita ad una coreografia per sostenere i propri beniamini,