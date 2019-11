Albissola Marina. Oggi allo stadio Faraggiana di Albissola Marina va in scena il match clou della quinta giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone A). Dopo quattro giornate la classifica racconta una situazione di totale equilibrio al vertice, con addirittura quattro squadre prime a pari punti (tutte a 9). Due di esse sono proprio le protagoniste della partita odierna, che mette contro Academy Albissola e Atletico Argentina, due formazioni con i medesimi obiettivi. I padroni di casa cercheranno quindi di sfruttare il fattore campo per scalzare una diretta avversaria per la promozione, ma anche gli ospiti proveranno a vincere per fare lo stesso.

Per andare alla ricerca del primo posto mister Gasparlin manda in campo Giacchello, Botto, Fadlaoui, Porta, Brazzino, Xhuri (cap.), Bardhi, Crino, Giberti, Ferrigno e Carpita

In panchina si accomodano Albanio, Sesdini, Crifò, Cabrera, Apicella, Caruso e Ralli

Gli armesi rispondono con Valente, Oddo, De Mare (cap.), Eulogio, Giovannati, Miatto, Lanteri, Asconio, Guirat, Carriello e Vecchiotti

A disposizione per l’allenatore Maiano ci sono Falato, Stella, Pilia, Muratore, Izetta, D’attanasio, Basso, Franzone e Di Donato

L’arbitro che dirigerà questo importante match è il signor Primoceri Alberto della sezione di Albenga

Come di consueto da segnalare la gremita presenza di pubblico sugli spalti, con i tifosi biancazzurri che nonostante il freddo si dimostrano sempre pronto ad incitare i loro beniamini.

Con 5 minuti di ritardo rispetto all’orario previsto (14:30) inizia il match, con l’Argentina subito in avanti alla ricerca del gol

Al 3’ una conclusione velenosa crea qualche grattacapo a Giacchello, che riesce però a controllare in due tempi

Fase della partita nella quale le due formazioni non riescono a creare pericoli alle retroguardie avversarie, che amministrano nel senza problemi

Al 10’ Carpita trova il primo tiro in porta per l’Albissola, che però viene facilmente bloccato da Valente

Al 15’ torna a farsi pericolosa l’Argentina, con Xhuri costretto al fallo tattico per fermare l’ottima trama degli armesi. L’arbitro fischia una punizione da buona posizione

Al 16’ dagli sviluppi di essa gli uomini di Maiano non riescono ad impensierire la difesa avversaria

Al 18’ la partita si innervosisce, con diversi falli tattici che costringono il direttore di gara a mostrare diversi cartellini gialli

A 23’ torna in avanti la squadra di Gasparlin, con Ferrigno che dalla distanza ci prova con un velenoso rasoterra, ma la palla termina fuori