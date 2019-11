Scomparsa di Valentino Persenda, il cordoglio del mondo del calcio e di tutta la città di Savona

Savona. Ha scatenato un’autentica ondata di commozione e dolore la scomparsa di Valentino Persenda, uno dei giocatori simbolo del Savona, uno dei protagonisti degli anni d’oro della squadra biancoblù.

Il sindaco di Savona, Ilaria Caprigolio esprime “cordoglio da parte dell’amministrazione comunale” che si stringe attorno ai famigliari.

L’assessore allo sport di Savona, Maurizio Scaramuzza, commenta: “Poco fa ho ricevuto la triste notizia che Valentino Persenda se ne è andato. Negli ultimi tempi non stava bene, ma mi piace ricordarlo con la maglia biancoblù che ha indossato e che sicuramente gli era rimasta nel cuore.

Ciao ‘Roccia’. Gli sportivi savonesi non ti dimenticheranno mai. Riposa in pace”.

E tanti attestati di cordoglio sono arrivati anche e soprattutto dal mondo dello sport e del calcio in particolare.

“L’intera Fbc Veloce 1910 si stringe affettuosamente al proprio atleta Amerigo, alla mamma Laura ed alla piccola Milly per la scomparsa del mitico Valentino ‘Roccia’ Persenda”, commenta Francesco Sanguineti vice presidetne della società sportiva.

Anche “la società Vadese Calcio 2018 e tutta la squadra si stringono attorno alla famiglia Persenda nel dolore per la morte de grande Valentino ‘Roccia’ Persenda”. Il mister Tony Saltarelli definisce la scomparsa dell’ex calciatore “una perdita immensa per il calcio, la consolazione è che adesso sarà insieme al figlio Stefano a parlare di calcio”.