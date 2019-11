Scomparsa di Maria Assunta Barbaria, Distilo e Gaglioti: “Vicini al sindaco Tomatis”

Albenga. “A nome delle liste “Aria nuova Per Albenga” e “Solo per Albenga”, il portavoce delle due liste Gaglioti Saverio unitamente al rappresentante in consiglio Comunale, nonché Presidente del consiglio stesso, Diego Distilo manifestano la propria vicinanza al primo cittadino in questo momento triste per lui e i suoi cari”.

Così in due rappresentanti sulla scomparsa della madre del sindaco ingauno Riccardo Tomatis, scomparsa ieri all’età di 86 anni.

“Un abbraccio forte da parte nostra” concludono Gaglioti e Distilo.