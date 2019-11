Albenga-Alassio. Tre veicoli coinvolti, 3 persone ferite (non in modo grave) e traffico in tilt. è questo il riassunto dell’incidente avvenuto nel pomeriggio odierno in Aurelia Bis, tra Albenga e Alassio.

Un sinistro che, come detto, ha visto coinvolte tre auto: una Fiat Punto, una Ford C-Max e una Ford Fiesta. Stando alle informazioni raccolte, pare che la Punto abbia sbandato per cause sconosciute (forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia), colpendo prima il guardrail e centrando poi la Fiesta che procedeva in direzione opposta. Infine, sarebbe sopraggiunto il C-Max, che non ha potuto evitare il tamponamento.

Foto 3 di 3





Nonostante il clamore dell’incidente, che ha paralizzato a lungo il tratto stradale, fortunatamente le conseguenze per gli occupanti dei veicoli sono state lievi: un codice giallo e due codici verdi, trasportati in ospedale.

Ma il sinistro ha creato grossi disagi in termini di viabilità con lunghe code sull’Aurelia Bis e la disposizione del senso unico alternato nel punto dell’impatto. Sul posto, gli ausiliari alla viabilità e gli agenti della Polizia di Stato. La circolazione, comunque, dovrebbe tornare regolare a breve, dopo la rimozione (in corso) dei veicoli coinvolti.