“SavoNatale2019” vi aspetta dal 1° dicembre al 6 gennaio con 90 eventi ad hoc

Savona. In occasione del periodo natalizio, il Comune di Savona, assieme a enti e associazioni che operano sul territorio savonese, organizza 90 eventi dedicati ai più piccoli, ai giovani, alle famiglie, che avranno luogo tra il 1° dicembre e il 6 gennaio tra le ricchezze del nostro territorio, dalla fortezza del Priamar fino al Santuario.

Tra i numerosi eventi prendono spazio mostre, spettacoli teatrali, presepi, mercatini, street band, giochi da tavolo, il confuoco, la corsa dei Babbi Natale, laboratori creativi, musica, spettacoli pirotecnici e molto altro.

Anche quest’anno non potrà mancare l’accensione dell’albero di Natale in piazza Sisto IV, con la Forzano Street Band (venerdì 6 dicembre), e con il contributo finanziario, oltre del Comune di Savona di Costa Crociere, con una somma di 5 mila euro.

Di spicco anche l’evento dedicato al Capodanno, che vedrà la notte del 31 dicembre animata dal Concerto di Capodanno che si terrà in piazza Sisto IV dalle 23 e il grande spettacolo pirotecnico sulla Fortezza del Priamar, indetto per lo scoccare dell’anno nuovo.

Tra le iniziative pensate dall’assessore Rodino, la vendita di un biglietto annuale per l’ingresso alla Pinacoteca comunale e il Museo della Ceramica, corredato da una lettera scritta dall’assessore stesso, che può rappresentare anche un ottimo regalo per il Natale, un monito alla diffusione della cultura, mezzo che genera scientificamente benessere.

E all’insegna dell’appello di Doriana Rodino”Chi dona cultura, dona salute”, a coronare le festività natalizie, una grande quantità di eventi non solo per i grandi, ma anche per i più piccini, con l’appuntamento presso la sede di Assonautica alle 15, dove Babbo Natale aspetta i bambini per ricevere le letterine.

Ma l’intera rassegna natalizia prevede molte altre occasioni per trascorrere le feste con divertimento e in buona compagnia.

Per consultare l’elenco completo degli eventi clicca qui .