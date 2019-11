Savona Terminal Auto, i sindacati annunciano: “Tre lavoratori riassunti, altri tre ricollocati in imprese portuali”

Savona. Dopo diversi incontri con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Savona Terminal Auto, le segreterie sindacali hanno raggiunto un accordo “che prevede la riassunzione in Sta di tre dei sei lavoratori in scadenza di contratto e non rinnovati lo scorso ottobre, mentre i restanti saranno ricollocati in imprese portuali entro il 31 gennaio 2020”.

“Non è che un inizio, in quanto è necessario discutere di alcuni argomenti imprescindibili per migliorare la sicurezza e la vita, sia lavorativa che extralavorativa dei dipendenti del terminal, come la rioganizzazione del lavoro e la corretta applicazione del Ccnl dei porti. Pur consapevoli del buon risultato, ma preoccupati della situazione in cui sono stati catapultati i porti liguri dopo l’alluvione dello scorso 22 novembre e le procedure avviate per i controlli relativi ai possibili falsi report dei viadotti dell’autostrada A26, continueremo a vigilare perchè questa situazione non diventi strumento per alleggerire gli organici operativi portuali”.

“Ancora una volta constatiamo l’incapacità dell’imprenditoria italiana nel tutelare i propri guadagni svolgendo la manutenzione necessaria anche per la salvaguardia della vita di tutti i viaggiatori e trasportatori”, concludono da Filt-Cgil Savona.