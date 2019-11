Savona, sottopasso della stazione. Rabbia dei pendolari: “Rfi irrispettosa, provveda alla riapertura”

Savona. Circa una settimana fa a seguito dall’improvvisa chiusura da parte di RFI del sottopassaggio che da piazza Aldo Moro consente di accedere alla stazione di Savona è stata avviata una petizione online che in pochi giorni ha raccolto 400 adesioni.

L’amministrazione comunale, tramite vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, ha inviato una comunicazione a RFI chiedendo la riapertura del sottopassaggio.

In consiglio comunale sarà posto in votazione un ordine del giorno, firmato da tutte le forze politiche cittadine ad esclusione della Lega, che riprendendo la petizione chiede la riapertura della via di accesso alla stazione.

“Ebbene dopo tutto ciò RFI non è andata oltre le generiche ed evasive giustificazioni iniziali” afferma il gruppo “Apriamo il Sottopassaggio!”, nato a seguito della chiusura di uno dei passaggi proncipali per accedere all’area ferroviaria.

“Riteniamo questo atteggiamento di RFI totalmente irriguardoso nei confronti di tutti i viaggiatori ferroviari che utilizzano la stazione di Savona. Chiediamo nuovamente che RFI ripristini al più presto e in tempi certi l’accesso al sottopassaggio di piazza Aldo Moro”.