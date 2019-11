Savona, seminario gratuito sul Neuromarketing nel negozio

Savona. Quali sono i meccanismi mentali che guidano le decisioni dei clienti, cosa li rende soddisfatti e felici durante l’esperienza di shopping. Sono alcuni dei temi che verranno trattati martedì 12 novembre a partire dalle ore 20 presso la Confcommercio in corso Ricci, 14 a Savona, nel corso del seminario gratuito organizzato dal nostro Ente Bilaterale Terziario Savona in collaborazione con Confcommercio Savona.

Il docente, dott. Roberto Pone dei Servizi per l’innovazione di Confcommercio Nazionale illustrerà il neuromarketing, disciplina relativamente giovane che studia cosa provano e come decidono i clienti. Tutto ciò per aiutare i negozianti ed i loro addetti vendite a rivolgere l’attenzione ai propri clienti in modo nuovo. Per capire meglio i loro comportamenti, o i loro bisogni inespressi, cosa essi si aspettano di trovare in negozio, e, soprattutto, quali sono i meccanismi mentali che guidano le loro decisioni e cosa li rende soddisfatti e felici durante l’esperienza di shopping.

“Abbiamo voluto – spiega Donatello Borelli Presidente dell’Ente Bilaterale Territoriale – fornire una serie di spunti e strumenti nuovi per consentire a tutti coloro che si occupano di vendita sia come addetti che come titolari, di avere maggiore conoscenza sui meccanismi che la clientela utilizza in fase di acquisto”.

Tutti coloro che sono interessati al seminario gratuito potranno contattare l’EBTerziario Savona Tel 019/8331343 mail ebterziario@confcommerciosavona.it per l’iscrizione.