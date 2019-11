Savona, ruba vestiti e spintona la guardia giurata di un negozio d’abbigliamento: arrestato dai carabinieri

Savona. E’ un marocchino di 31 anni l’autore della rapina ai danni dell’Ovs di Savona avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri.

Lo straniero ha tentato di rubare alcuni capi di abbigliamento nascondendoli sotto i propri vestiti, ma si è avvicinato al sistema di sicurezza antitaccheggio e ciò ha fatto scattare l’allarme e l’intervento della guardia giurata.

Il cittadino marocchino però non aveva alcuna voglia di restituire la merce quindi per guadagnarsi la fuga ha spintonato la guardia giurata ed è uscito all’esterno, dove ha tentato di far perdere le proprie tracce fuggendo a piedi per le vie del centro.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Savona subito intervenuti sono riusciti a rintracciare l’autore della rapina con addosso ancora la merce rubata, quindi per lui sono scattate le manette.

Attualmente si trova nelle celle della caserma di Savona in attesa di essere processato nel corso della mattinata odierna.