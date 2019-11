Savona, ritorna la “Scuola di preghiera” con il vescovo Calogero Marino

Savona. Inizia venerdì prossimo 8 novembre alle 20.45 nella chiesa di santa Maria Giuseppa Rossello nel quartiere Villetta a Savona (con possibilità di parcheggio nel vicino Seminario) la Scuola di preghiera, guidata dal vescovo di Savona-Noli Calogero Marino.

La terza edizione della scuola è intitolata “Il segno di un Amore… come un granello di senape”, in consonanza con il cammino sinodale, è centrata sulle figure bibliche della chiesa. La novità di quest’anno è che si svolgerà in tre diverse chiese del territorio, per favorire maggiormente la partecipazione soprattutto dalle zone di ponente e levante della diocesi.

L’iniziativa proseguirà infatti il 6 dicembre e il 10 gennaio in sant’Ambrogio a Varazze, quindi il 7 febbraio e il 6 marzo nella Santissima Annunziata a Spotorno, per poi tornare il 3 aprile e l’8 maggio in santa Maria Giuseppa Rossello e chiudersi il 30 maggio in duomo con la veglia di Pentecoste e apertura del Sinodo.