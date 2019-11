Savona. A inizio mese aveva tuonato sulle pagine del nostro giornale e si era scagliato contro il susseguirsi di notizie che volevano i tassisti savonesi “in rivolta” contro il comune di Savona a causa dei disagi al traffico derivanti dai lavori in corso in piazza Giulio II.

“Disagi sì, ma nessuna rivolta. Il Comune ci sta aiutando” aveva dichiarato il presidente della cooperativa dei taxisti di Savona Enrico Arnello. Che oggi torna a parlare in occasione della riapertura – in anticipo – proprio di quella piazza che, a causa dei lavori in corso, aveva causato diversi disagi alla viabilità e, di conseguenza, ai tassisti savonesi.

“Oggi la piazza è stata riaperta prima dei tempi previsti – spiega Arnello – e siccome siamo spesso abituati a sentire notizie negative, ci sembra giusto rendere merito al Comune di Savona per l’impegno profuso nell’anticipare i tempi della riapertura. Un ringraziamento particolare, infine, va all’assessore Massimo Arecco, ai Vigili Urbani e all’impresa appaltatrice, i quali, con il loro lavoro, hanno ridotto i tempi di attesa ed eliminato il nostro disagio ” conclude.