“Savona non abbocca”: migliaia di “Sardine” pronte ad invadere la città

Savona. Il “Movimento delle sardine” non arretra di un millimetro e, dopo aver animato diverse piazze italiane (in particolare Bologna e Modena, con migliaia di presenti), si prepara ad invadere pacificamente anche Savona.

Quando? Il prossimo mercoledì 4 dicembre, con appuntamento alle 18,30, in piazza del Brandale (domani, 28 novembre, una manifestazione analoga si svolgerà anche a Genova).

“Quante volte avresti voluto metterci la faccia e poi ci hai ripensato? Quante volte ti è venuto il mal di pancia leggendo certi commenti o guardando alcuni programmi?, – si legge sulla pagina ufficiale Facebook dell’evento. – Bene, è arrivato il momento di cambiare l’inerzia della retorica populista, di dimostrare che i numeri contano più della prepotenza, che la testa viene prima della pancia, che le persone contano più degli account social e soprattutto è arrivato il momento di dimostrare che Savona c’è”.

“Savona è giunto il momento di alzare la testa, in maniera pacifica, nessun colore politico, nessuno slogan contro nessuno, solo noi, la nostra presenza e la nostra unione. Siete pronte sardine? Noi ci siamo, è tutto pronto, ora tocca a voi”.

Il “Movimento delle sardine” è nato, quasi per caso, in Emilia Romagna, grazie all’iniziativa e alla tenacia di un piccolo gruppo di ragazzi, che hanno riunito in piazza migliaia di persone per mostrare il proprio dissenso al leader della Lega Matteo Salvini. Perché la sardina? Perché è “un pesce silenzioso” che si contrappone idealmente alla politica urlata e aggressiva di stampo populista.