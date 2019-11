Savona, manutenzione straordinaria sul ponte Pertini in Darsena

Savona. Nelle giornate del 6 – 7 – 8 novembre verrà effettuata una manutenzione straordinaria sul ponte Pertini della Darsena di Savona.

La mattina del 6 novembre (inizio manutenzione straordinaria) verrà posizionata una gru nei pressi della rampa di accesso dell’anta lato città al fine di consentire la disinstallazione e la successiva installazione della parte meccanica che deve essere sottoposta a revisione.

Il posizionamento della gru, fatto salvo la manovra necessaria per l’accesso alla Darsena dalla via Gramsci, non avrà ricadute sul traffico veicolare andando ad interessare esclusivamente l’area a ridosso della rampa di accesso per lo stretto tempo necessario alla movimentazione della parte meccanica da portare in officina.

Il riposizionamento della parte meccanica, salvo eventuali e imprevedibili intoppi, dovrebbe avvenire la mattina del giorno 8 novembre 2019 assicurando la fine della manutenzione straordinaria per la sera di venerdì 8 novembre.

Durante i tre giorni indicati il ponte verrà tenuto aperto (transito natanti consentito – non il transito pedonale).