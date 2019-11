Savona, lutto nel mondo della musica per la morte di Francesco Papaleo

Savona. Si è spento a 46 anni, al termine di una lunga malattia, Francesco Papaleo, ex impiegato di banca. L’uomo era molto noto soprattutto sulla scena musicale per la sua attività di tastierista in diversi gruppi cittadini.

Il complesso più recente era quello dei Noisy Neighbor, che hanno voluto salutare così “Fra” dal loro profilo ufficiale. “Sono arrabbiato con te – scrive a nome di tutti il leader della band – mi avevi promesso che non sarebbe successo. Io ci ho creduto, ti ho visto lottare come un leone, come nessuno mai. Ci lasci qui un po’ così, frastornati e increduli ma ricchi, ricchi del tuo insegnamento, del tuo esempio, del tuo esserci per gli altri, quando invece dovevi esserci soprattutto per te stesso”. Ci lasci consapevoli della nostra fragilità, ma anche consapevoli che quando ci sei per gli altri, beh ci saranno anche gli altri per te, e per te sono stati tantissimi a muoversi col cuore”.

“E il tuo ricordo non svanirà, Francesco: i tuoi figli saranno i primi a ricordarcelo, sicuri che da te avranno assorbito tutto il bene del mondo. Ciao, amico, per noi niente sarà come prima ma ci sforzeremo di non tradire la promessa che ti abbiamo fatto” concludono gli ex compagni di band.